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الشيخ: نجدد التأكيد على تقديرنا العالي للسعودية للمواقف الثابتة والمناصرة لفلسطين

الخميس 27 يناير 2022 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: نجدد التأكيد على تقديرنا العالي للسعودية للمواقف الثابتة والمناصرة لفلسطين



رام الله/سما/

ثمن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح- رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ مساء اليوم الخميس، موقف ودور المملكة العربية السعودية الثابت والمناصر لدولة فلسطين.

‏وقال الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر": نجدد التأكيد على تقديرنا العالي للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان للمواقف الثابتة والمناصرة لفلسطين والشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله.

وأضاف الشيخ، موقف المملكة نؤكده ونعتز به بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

#حسين الشيخ #السعودية #محمد بن سلمان

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