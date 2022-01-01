غزة.."التشريعي" يتفقّد عمل البلديات والسرّاج يؤكّد جهوزية الطواقم

غزة/سما/

تفقد وفد من المجلس التشريعي، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر، عمل طواقم البلديات والحكومة في مواجهة المنخفض الجوي، واستمع لشرح مفصل عن جهود بلدية غزة وإدارتها لحالة الطوارئ.

وأثنى بحر، خلال الجولة، جهود طواقم الحكومة والبلديات في شتى الأماكن، خاصة في أوقات المنخفضات الجوية، مقدراً الجهد الكبير الذي تقوم به هذه الطواقم العاملة ليلا ونهارا من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع وقوع الحوادث أو السيطرة عليها.

وأشاد بالجهوزية التامة لمواجهة المنخفض، خاصة في ظل قلة الإمكانيات المادية واللوجستية، التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار المفروض، وكذلك ما سببته الحروب التي شنها الاحتلال الصهيوني على غزة.



وشكر بحر، جميع الطواقم العاملة والمواطنين المتطوعين الذين يهبون دومًا في سبيل حفظ أمن وسلامة المجتمع، مبيّنًا أنّ هذا يدل على أن الشعب الفلسطيني حي ويستحق الحياة بكرامة، وأن النصر مصير حتمي لشعب يعد نموذجًا في التعاضد والتكاتف، وأنه شعب قادر على التصدي لكافة العقبات والمعيقات.

وخلال الجولة التفقدية، شكر رئيس بلدية غزة يحيى السراج، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بحر على جولته للاطلاع على جهود البلدية وطواقمها.

وأكّد السراج، أنّ طواقم وفرق الطوارئ تعمل في الميدان منذ بداية المنخفض الجوي الحالي وفقًا لخطة الطوارئ المعدة مسبقًا، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حدث طارئ بالتعاون والتنسيق الكامل مع فرق الطوارئ المختلفة في جهاز الدفاع المدني والشرطة ولجنة الطوارئ الحكومية.

وطمأن السراج سكان المنطقة المحيطة ببركة الشيخ رضوان بأن وضع البركة جيد وارتفاع منسوب المياه المتجمعة بداخلها لا يزال في الحدود الدنيا، مبيناً أن الأوضاع في المدينة تحت السيطرة بفعل جهود المخلصين من رجال الطوارئ.

وأطلع رئيس البلدية بحر على أعمال لجنة الطوارئ وفرقها الميدانية خلال المنخفض الجوي الحالي، وأوضاع برك تجميع مياه الأمطار الرئيسة في المدينة وأعمال تصريف المياه المتجمعة بداخلها.