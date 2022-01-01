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تحذير من تفاقم انتشار جائحة "كورونا" في البلدات العربية داخل أراضي الـ48

الخميس 27 يناير 2022 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من تفاقم انتشار جائحة "كورونا" في البلدات العربية داخل أراضي الـ48



القدس المحتلة/سما/

 حذر منسق شؤون الكورونا في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 أيمن سيف، من تفاقم غير مسبوق بانتشار الجائحة في القرى والبلدات العربية.

وقال سيف في بيان صدر عنه إن الموجات السباقة أكدت أن العدوى تصل للمجتمع العربي بتأخير نحو أسبوعين، ما يعني أن ذروة الإصابة في المجتمع العربي ستكون مطلع شباط المقبل، مشيرا إلى أن المجتمع العربي قد بدأ خلال الأيام الأخيرة بتسجيل أعداد إصابات كبيرة وغير مسبوقة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد سجل المجتمع العربي في الأسبوع الأخير 118,187 إصابة، بمعدل 16,026 إصابة يوميا، وهو رقم قياسي ينذر بارتفاع أعداد الحالات الخطرة التي تحتاج للعلاج في المستشفيات.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت منذ بداية الأسبوع الحالي تراجعا بأعداد الإصابات، إذ سجلت في اليوم الأخير نحو 68 ألف إصابة، ليصبح مجمل عدد الإصابات النشطة 468 الف إصابة.

#جائحة كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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