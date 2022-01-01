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داخلية غزة: العثور على جثة فتى في "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك

الخميس 27 يناير 2022 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: العثور على جثة فتى في "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية بغزة مساء ، اليوم الخميس، العثور على جثة فتى "14 عاما" ، في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة حجر الديك شرقي مدينة غزة .

وقالت الداخلية في تصريح وصل وكالة سما " تلقت الشرطة، عصر اليوم الخميس، بلاغاً بفقدان فتى في منطقة "مكب النفايات" بمنطقة جحر الديك شرقي مدينة غزة، وعلى إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة عمليات بحث مكثفة في المنطقة استمرت بضع ساعات، بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والاستعانة بمعدات وآلية ثقيلة لوزارة الأشغال وبلدية غزة، حيث تم العثور على جثة الفتى (أسامة السرسك) 14 عاماً من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مدفونة في المنطقة.

 وأضافت الداخلية " باشرت الشرطة والنيابة التحقيق في الحادث.

#الداخلية بغزة #جحر الديك #اسامة السرسك

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