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صحة غزة: نتوقع موجة عنيفة لانتشار فيروس كورونا والأرقام المسجلة أقل من الحقيقة

الخميس 27 يناير 2022 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: نتوقع موجة عنيفة لانتشار فيروس كورونا والأرقام المسجلة أقل من الحقيقة



غزة/سما/

قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة مجدي ضهير، اليوم الخميس " منذ أيام ونحن في موجة من فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابة حتى الأيام والأسابيع القادمة.

وأضاف ضهير خلال حديثه مع (إذاعة صوت القدس): نتوقع موجة شديدة وعنيفة في انتشار الفيروس مع ظهور المتحور الجديد اوميكرون".

وتابع " نتمنى أن نخرج من هذه الموجة كما خرجنا من الموجات السابقة ونعظم جهودنا لمواجهة الموجة.

وتوقع ضهير زيادة رقم الإصابات في الأيام المقبلة لافتا الى أن الإصابات المسجلة أقل من الحقيقية سيما وأن المتحور الجديد ينتشر بسرعة دون أعراض كبيرة.

ودعا بدوره إلى تلقى اللقاح ومن ظهرت عليه الأعراض التوجه لمراكز الرعاية الأولية للتحقق من الإصابة أو عدمها.

#فيروس كورونا #وباء كورونا #صحة غزة

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