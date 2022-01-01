اشتية يقوم بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة

رام الله/سما/

اطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، على أحوال المواطنين أثناء الظروف الجوية السائدة، وذلك خلال جولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة، حيث زار بلديتي رام الله، والبيرة، واطلع على ما تقوم به غرفة الطوارئ في البلديتين من جهود لفتح الطرق، وتأمين احتياجات المواطنين، والاستجابة لاتصالاتهم خلال تساقط الثلوج.

كما اطلع اشتية من ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم خليل على ما تقوم به طواقم الجهاز من عمل متواصل، ودؤوب، لتسهيل حركة المواطنين، وتوجيههم حول سبل التعامل مع المنخفض الجوي.

كما زار اشتية بيت المسنات في مدينة البيرة، واطمأن على أحوالهن، ورعايتهن، خلال المنخفض الجوي.