"الخارجية": الإفراج عن عدد من المواطنين المحتجزين في تركيا والجهود متواصلة للافراج عن البقية

أنقرة/سما/

صرح السفير د احمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين ان جهود سفارة دولة فلسطين والسفير د. فائد مصطفى مع الجهات التركية المختصة في متابعة قضية المواطنين الفلسطينيين الموقوفين في مراكز الاحتجاز التركية على اثر محاولاتهم للهجرة غير الشرعية الى أوروبا اثمرت عن الإفراج مساء امس عن حوالي 16 شخص من جنكري من ضمن قائمة الاسماء التي رفعتها السفارة، منهم من جوازه معه ومنهم من لا يحمله.

وأضاف السفير "صباح هذا اليوم تم الإفراج عن المحجوزين في ايدن جميعآ مع الأطفال وعددهم 20 مواطنا، كما تم قبل قليل الافراج عن مجموعه اخرى بما فيها عائلة تتكون من ام وخمسة أطفال.

وتابع السفير الديك" ان سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية ستستمر في المتابعة مع الجهات التركية المختصة من اجل الإفراج عن جميع المحتجزين، هذا وثمن السفير الديك تجاوب الجهات التركية المختصة مع المطلب الفلسطيني.