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حماس: نتائج تشريح الشهيد عمر أسعد دليل جديد على وحشية الاحتلال

الخميس 27 يناير 2022 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نتائج تشريح الشهيد عمر أسعد دليل جديد على وحشية الاحتلال



غزة/سما/

قالت حركة حماس إن ظهور نتائج تشريح الشهيد المسن عمر أسعد (80 عامًا) الذي قتله جيش الاحتلال قبل أسابيع في شمال رام الله أثبتت تعرضه لجلطة قلبية حادة ناتجة عن التعذيب من قبل جنود الاحتلال دليل جديد على وحشية الاحتلال.

وأضاف بيان للحركة الخميس أن نتائج التشريح للشهيد أسعد تدحض رواية جيش الاحتلال وتكذبها بأنه لم يقم بتعذيبه والتنكيل به، وتقدم دليلاً جديداً للعالم على جرائم القتل والإرهاب التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني على يد قوات الاحتلال.

ودعا بيان الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والأممية إلى إدانة هذه الجريمة وتبني هذه النتائج وتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا، ومحاسبة القتلة على جرائمهم، والانتصار للضحايا، والعمل لضمان عدم تكرار الجريمة.

وكانت صحيفة عبرية نشرت اليوم نتائج تشريح جثمان الشهيد أسعد استشهد خلال تعرضه للتعذيب والتنكيل على يد جنود الاحتلال قبل أسابيع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتائج التشريح أثبتت تعرض الشهيد أسعد لجلطة قلبية حادة نتيجة تعرضه للعنف الخارجي وهو ما يناقض رواية جيش الاحتلال بأنه لم يقم بتعذيبه.

وأوضحت الصحيفة أن الشهيد أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله اعتقل واحتجز في الثاني عشر من كانون ثاني/يناير الجاري تحت البرد الشديد بعد نصب جنود الاحتلال حاجزاً مباغتاً في القرية.

بينما قام ثلاثة أطباء تشريح فلسطينيين بتشريح جثة الشهيد وأقروا بأن الشهيد كان يعاني من مشاكل صحية سابقة وتعرض لكدمات في رأسه ويديه نتيجة تغطيه عينيه بشدة.

وبين الأطباء أن وفاة الشهيد أسعد جاءت نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب كنتيجة مباشرة لضغط نفسي نتيجة العنف الخارجي الذي تعرض له.

#حماس #الشهيد عمر أسعد #الاحتلال الاسرائيلي

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