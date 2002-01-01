إثيوبيا: القمة الإفريقية الـ35 ستنظر في قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب

أديس أبابا/سما/

أعلنت الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن القمة الإفريقية الـ35 ستنظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن القمة الإفريقية ستنظر في الموضوع بعد أن تمت إحالته من قبل وزراء الخارجية الأفارقة دون التوصل لاتفاق عليه.

يذكر أن الجزائر وجنوب إفريقيا تعترضان على خطوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي وبمقترح من الدولتين ستتم مناقشة الموضوع بقمة الرؤساء الأفارقة.

وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إنه "للمرة الأولى منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألالي أدامسو، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي".

وأضافت: "تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات".