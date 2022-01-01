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العثور على جثة رجل داخل منزله في بلدة الرينة بالداخل المحتل

الخميس 27 يناير 2022 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة رجل داخل منزله في بلدة الرينة بالداخل المحتل



القدس المحتلة/سما/

 عُثر على جثة عامر محمد خليل طاطور داخل منزله في قرية الرينة باراضي الداخل، قبل ظهر اليوم الخميس.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن خلفية الحادثة تعود، على ما يبدو، لاستنشاقه مادة سامة منبعثة من موقد للتدفئة في المنزل.


وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا الساعة 11:29 في مركز الاستعلامات 101 عن رجل (44 عاما)، وهو فاقد للوعي في منزل بقرية الرينة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان”.

وقالت إحدى المضمدات إنه “عند وصولنا إلى المنزل، عثرنا على رجل، وهو ملقى وفاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وأجرينا فحوصات وعمليات إنعاش، لكنه كان دون علامات بأنه على قيد الحياة، واضطررنا لإعلان وفاته في المكان”.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الوفاة، مشيرة إلى أن خلفية الحادثة غير جنائية.

#الرينة

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