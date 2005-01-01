إصابتان في حادث طرق قرب اللقية

النقب/سما/

اصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة، وآخر في الثلاثينيات من عمره، بجروح متوسطة، من جراء حادث طرق وقع بين سيارين خصوصيتين على شارع 31 بالقرب من بلدة اللقية لاتجاه مفرق السقاطي (شوكت) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

واستدعيت إلى مكان الحادث طواقم طبية من مؤسسة “نجمة داود الحمراء” وقدمت العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهما على وجه السرعة إلى مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج الطبيّ اللازم.



وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن شابين من مدينة عرابة البطوف، لقيا مصرعيهما في حادث طرق مروع وقع بالقرب من قرية الرامة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم.