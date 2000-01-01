  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاتحاد الأوروبي يدعم خط الكهرباء الذي يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان

الخميس 27 يناير 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعم خط الكهرباء الذي يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان



نيقوسيا/سما/

خصص الاتحاد الأوروبي 657 مليون يورو (736 مليون دولار) لمد كابل كهربائي تحت البحر بقدرة 2000 ميغاوات من المقرر أن يربط شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص واليونان.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليد، إن "التمويل هو أكبر استثمار لقبرص على الإطلاق بالإضافة إلى أنه يمثل نصيب الأسد من المبلغ الإجمالي الذي خصصه مرفق التواصل التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يمول مشروعات البنية التحتية، لمشروع واحد هذا العام".

وأوضحت أن الأموال تمكن الأطقم من البدء في تركيب جزء من الكابل الذي سيربط قبرص بكريت وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار). ومن المتوقع أن تنتهي مفاوضات تحويل الأموال هذا الصيف.

وأضافت أنه بخلاف الثقل الجيوسياسي للمشروع، فإنه سيضمن أمن الطاقة في قبرص ويعزز القدرة التنافسية في قطاع إمدادات الطاقة، ويساعد البلاد على الانتقال بسهولة أكبر إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة.

وكانت بيليدس ونظيراها اليوناني والإسرائيلي وقعوا اتفاقا في أكتوبر الماضي لتسريع العمل الفني في الكابل الذي أطلق عليه اسم "يورو-آسيا إنتركونكتور".

#الاتحاد الاوروبي #قبرص #اليونان #اسرائيل #خط كهرباء

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

الأخبار الرئيسية

مالية

وزير الاقتصاد : انفراجة مالية مرتقبة للسلطة الفلسطينية

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و4548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

أبو حسنة : الاونروا ستدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة بغزة لمدة 4 شهور الاسبوع القادم

ايزنكوت : عملية "حارس الأسوار" شُبهت بحرب 1973 وسليماني نجا من الموت في عملية ’بيت الورق’

الاتصالات الفلسطينية