الصحة: تسجيل حالتي وفاة و4548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 61، طولكرم 294، الخليل 446، قلقيلية 111، رام الله والبيرة 694، سلفيت 100، نابلس 579، بيت لحم 327، جنين 265، طوباس 66، أريحا والأغوار 207، قطاع غزة 1398".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 50، طولكرم 25، الخليل 77، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 200، سلفيت 5، نابلس 125، بيت لحم 147، جنين 30، طوباس 8، أريحا والأغوار 30، قطاع غزة 95".



وسجلت حالة وفاة في طوباس وحالة وفاة في طولكرم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 120 مريضا، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 3150

قطاع غزة: 1398

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 702

قطاع غزة: 95

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 2

قطاع غزة: 0

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 120| العناية المكثفة: 64| أجهزة التنفس الاصطناعي: 18| عدد الفحوصات: 13456