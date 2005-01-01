"بالتل": حجم استخدام الإنترنت هو الأعلى خلال ليلة المنخفض

رام الله/سما/

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن حجم استخدام الإنترنت وتناقل البيانات عبر شبكتها هو الأعلى منذ عام وتم تسجيله ليلة أمس خلال المنخفض الجوي.

وأوضح م.جمال الطويل مدير إدارة الهندسة في الشركة أنّ استخدام المشتركين للإنترنت في منازلهم تجاوز 720 جيجا على الشبكة المحلية فيما سجلت زيادة بحجم 60 جيجا أكثر من المعتاد في تناقل البيانات عبر الخطوط الدولية نتيجة الاستخدام المكثف المتمثل بتحميل ورفع الفيديوهات والبث المباشر عبر مختلف قنوات وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة المحتوى عبر أجهزة التلفاز التفاعلي في المنازل.

وأكدّ الطويل أنّ خدمات الإنترنت لم تتأثر برغم الزيادة الكبيرة التي حدثت في ذروة المنخفض حيث أنّ البنية التحتية لشبكة الاتصالات مُصممة لتحمل مثل هذه الزيادة وأكثر في مثل هذه الظروف الجوية.



وأضاف الطويل: عملت بالتل خلال الأعوام الماضية على تعزيز استثمارها في شبكتها لتلبي الاستخدامات المتزايدة للإنترنت في مختلف الظروف وجاء هذا متوافقاً مع رؤية وزارة الاتصالات وتوجيهات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر وظهر هذا الاستعداد المشترك جلياً في فترة الإغلاقات والحجر الصحي حيث أصبح الاعتماد على التعليم الإلكتروني وزاد استخدام الإنترنت بصورة مضاعفة حيث بلغ في تلك الفترة الاستثنائية 600 جيجا بعد أن كان 400 جيجا ما قبل الجائحة ولكن ليلة أمس وحدها بلغ أكثر من 720 جيجا وبقيت الشبكة مستقرة والخدمات كما هي لأن الشبكة بالأصل مُصممة للتعامل مع مختلف الحالات التي لم تكن بالحسبان