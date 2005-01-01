آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين

غزة/سما/

كشف الراصد الجوي قصي الحلايقة، عصر اليوم الخميس، عن أخر تحديثات الحالة الجوية والمنخفض الجوي السائد في فلسطين.

وأكد الراصد حلايقة، استمرار تسقط الأمطار على فترات في العديد من المناطق حتى ساعات صباح السبت المقبل، لافتا إلى أن الأمطار ستكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات البَرَد.

وبين أن الأمطار ستتمركز في المنطقة الوسطى وأجزاء من الجنوبية ثم تنتقل للمناطق الشمالية على فترات، متوقعاً هطول كميات وافرة من الأمطار في عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة

وأشار إلى أن سرعة الرياح بدأت تتراجع وتكون الأجواء باردة جداً ، محذراً من تشكل السيول والفيضانات في الساحل ( بما في ذلك قطاع غزة الذي سيشهد تجدد الأمطار خاصة مساء اليوم والليلة ) وبقية المناطق المنخفضة والأودية.

وقال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد، أنه لن يوجد تراكمات أو تساقطات جديدة للثلوج.

وأضاف أبو أسعد ، أن هطول الثلوج الذي صاحب المنخفض الذي يؤثر على فلسطين انتهى، ولن يوجد تراكمات أو تساقطات جديدة، فيما يستمر هطول الأمطار حتى يوم السبت المقبل.