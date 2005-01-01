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اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا!

الخميس 27 يناير 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا!



وكالات/سما/

حذر علماء صينيون من "تهديد محتمل للسلامة الحيوية" ناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي ربما انتقلت من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن "تحييدها" بواسطة الأجسام المضادة.

ويبدو أن العلماء، معظمهم من جامعة ووهان، "اكتشفوا بشكل غير متوقع" أن سلالة NeoCoV المكتشفة في جنوب إفريقيا و"قريبها الوثيق"، PDF-2180-CoV، "يمكن أن تستخدم بكفاءة بعض أنواع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 للخفافيش ( ACE2)، وبشكل أقل تفضيلا، ACE2 البشري للدخول".


ويستخدم SARS-CoV-2، الذي حيّد لأول مرة في ووهان وتسبب لاحقا في جائحة "كوفيد-19"، إنزيم ACE2 لدخول جسم الإنسان أيضا.

وتقول النسخة الأولية، المنشورة على بوابة bioRxiv، إن العدوى بسلالة، تستهدف الخفافيش الآن، "لا يمكن تحييدها من خلال الأجسام المضادة التي تستهدف SARS-CoV-2 أو MERS-CoV".

واعترافا بأن طبيعة NeoCoV "تظل غامضة"، يحذر العلماء من "تهديد السلامة البيولوجية المحتمل" للبشر، "مع ارتفاع معدل الوفيات وانتقال العدوى".

وأظهرت دراسات حديثة أخرى، أجراها علماء صينيون أيضا، أن "سلف" متحوّر أوميكرون، الذي تسبب في موجة جديدة من العدوى في جميع أنحاء العالم وهو الآن سائد في العديد من البلدان، "قفز من البشر إلى الفئران، وتراكم بسرعة تؤدي فيها الطفرات إلى إصابة ذلك المضيف، ثم عادت مرة أخرى إلى البشر".

#الصين #كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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