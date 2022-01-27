مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

غزة/سما/

أفاد مدير وحدة العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة، عمرو الراعي، بأنه "سيتم اليوم الخميس 27/1/2022 إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي من الجانب المصري اليوم"، موضحًا أن ذلك يساهم في منع حدوث أي إشكالية متوقعة في شح الغاز بالمحطات بالتزامن مع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي.

وأوصى الراعي في تصريح صحفي ، المواطنين بضرورة التواصل مباشرة مع وزارة المالية أو الهيئة العامة للبترول في حال حدوث تلاعب في الأسعار المحددة وغيره.

وذكر الراعي، أن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد تنظم جولات ميدانية على جميع محطات تعبئة غاز الطهي في محافظات القطاع الخمس، لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أكد عمرو الراعي ، أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صادقت على مقترح لوزارة المالية بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة 80 بالمئة.

وأوضح الراعي، أن المقترح الجديد المقدم من وزارة المالية وحد نسبة الخصم على جميع المركبات التجارية التي عليها مستحقات ضريبة بنسبة 80 بالمئة، بعد أن كانت نسبة الخصم تتم بناءً على موديل المركبة ونوع "الماتور".

وبيّن أن تطبيق قرار زيادة نسبة الإعفاء سيتم خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرٍ كامل من وقت تنفيذ القرار.

وحول أهمية هذا القرار، قال الراعي: إن "القرار يساهم في التسهيل على المواطنين في عمليات دفع المستحقات، لا سيما أن القطاع يشهد ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة".

وأضاف أنه يشجع سائقي المركبات التجارية على دفع مستحقاتهم المتراكمة من ضرائب الترخيص، خاصة أصحاب المستحقات المالية العالية.