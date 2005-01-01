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أميركي يكشف سر تنازله لصديقه عن رحلة مجانية للفضاء!

الخميس 27 يناير 2022 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميركي يكشف سر تنازله لصديقه عن رحلة مجانية للفضاء!



وكالات / سما /

كشف طيار أميركي سبب تخليه عن فرصة لا تعوض للسفر إلى الفضاء والدوران حول الأرض، بعدما تنازل عن مقعده لأحد أصدقائه.

وفاز كايل هيبتشين البالغ من العمر 43 عاما بسحب على مقعد للسفر برحلة خاصة للفضاء على متن كبسولة من نوع "دراغون"، تابعة لشركة "سبيس إكس"، انطلقت في سبتمبر الفائت.

ورغم فوزه بهذه الفرصة، تخلى هيبتشين لصديقه كريس سيمبروسكي عن مقعده، بسبب تجاوزه الحد الأقصى للوزن.

وقال هيبتشين: "هذا مؤلم للغاية. أشعر بخيبة أمل جنونية. لكن هذا ما حدث"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوضح هيبتشين، أنه بحلول أوائل مارس المنصرم، بدأ في تلقي رسائل بريد إلكتروني تسعى للحصول على تفاصيل عن نفسه، مضيفا أنه اكتشف بندا في المسابقة التي ستختار شخصا للسفر للفضاء يفيد بأن "على الفائز أن يكون طوله مترين ووزنه 113 كيلوغراما كحد أقصى".

وأعلم الطيار منظمي المسابقة برغبته في الانسحاب نظرا لكون وزنه 150 كيلوغراما، مقترحا منح صديقه سيمبروسكي فرصة السفر للفضاء، مرجعا ذلك على حد قوله "لأنه سيقدّر الرحلة بقدر ما هو يقدّرها".

وهكذا فاز سيمبروسكي بفرصة المشاركة في الرحلة الخاصة اشتراها الملياردير جاريد إيزاكمان له وثلاثة ضيوف آخرين.

وقبل صعوده إلى الكبسولة "دراغون"، استخدم سيمبروسكي الهاتف أعلى برج الإطلاق لإجراء مكالمته الوحيدة، فاتصل بصديقه هيبتشين وشكره على هذه الفرصة قائلا: "أنا ممتن لك إلى الأبد".

#الفضاء #أميركا #طيار #الأرض #السفر #دراغون

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