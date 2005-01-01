  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"انستغرام" يطلق ميزة جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها

الخميس 27 يناير 2022 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"انستغرام" يطلق ميزة جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها



وكالات / سما /

كشفت شركة التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم، (انستغرام) عن ميزة جديدة تمكن المستخدمين عبر منصتها الرقمية من جدولة فيديوهات البث المباشر (Live) الخاصة بهم.

وقال آدم موسيري، رئيس شركة (انستغرام): "إن صانعي المحتوي الآن يمكنهم عرض شارة badge على ملفاتهم الشخصية لإعلام المتابعين بأن لديهم بثا مباشرا على وشك البدء، كما يمكن للمتابعين الاشتراك في هذه الشارة والضغط علي زر ذكرني أو Remind Me لتذكيرهم بموعد البث المباشر، وفق (إرم نيوز).

وأضاف موسيري، في فيديو خلال الإعلان عن الميزة الجديدة" أصبح بإمكان المستخدمين الآن إنشاء العديد من الشارات لجدولة مقاطع فيديو البث الخاصة بهم لأي فترة زمنية، موضحاً أنه في حالة وجود أكثر من بث مباشر قادم، سيتم عرضه في قائمة جانبية (side-scrolling list)".

وأشار موسيري إلى أن المستخدمين سابقاً كانوا يخطرون متابعيهم بشأن البث المباشر عن طريق المنشورات أو القصص (stories)، ولكن من خلال هذه الميزة الجديدة، يستطيع المستخدم إخبار المتابعين بالموعد بكل سهولة.

وأوضح موسيري أن الشارة الجديدة ليست مرئية للمتابعين فقط، ولكن لكل مستخدمي التطبيق الذين قد يصادفون إعلان البث، ما يجذب المزيد من المشاهدين.

و يذكر أن خاصية البث المباشر أصبحت جزءاً أساسياً من التطبيق، خاصة لصانعي المحتوى الذين يستخدمون الميزة كطريقة للتفاعل مباشرة مع متابعيهم وتعمل الشركة على تحسين الميزة لتضاهي منافسيها، مثل كلوب هاوس و (فيس بوك) و (تيك توك).
وأضافت (انستغرام) العديد من الوظائف إلى ميزة البث المباشر، مثل خيار كتم صوت الفيديو وإيقاف تشغيله والقدرة على البث المشترك مع ما يصل إلى أربعة آخرين من صانعي المحتوى.
وعلى الرغم من أن الميزة الجديدة بسيطة، إلا أنها يمكن أن تساعد في الحصول على عرض إضافي والوصول إلى المزيد من المستخدمين على المنصة الرقمية.

وأوضح موسيري في الفيديو أيضًا أنه يمكن للمستخدمين الآن إعادة مزج أي محتوى فيديو على التطبيق، وهو تغيير أعلنت عنه (انستغرام) قبل بضعة أيام وأطلقت الشركة على هذه الميزة اسم Remix، وهي النسخة المشابهة لميزة TikTok Duets.

وتتيح الميزة للمستخدمين تسجيل فيديوReels إلى جانب مقطع فيديو من مستخدم آخر وفي الماضي، كان يمكن فقط مزج فيديو Reels، ولكن الآن يمكن إعادة مزج أي فيديو على التطبيق ولكن هذا لا ينطبق إلا على مقاطع الفيديو المنشورة بعد إضافة الميزة الجديدة.

#انستغرام #المستخدمين #ميزة #البث المباشر

الأكثر قراءة اليوم

بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الأخبار الرئيسية

مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

أبو حسنة : الاونروا ستدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة بغزة لمدة 4 شهور الاسبوع القادم

ايزنكوت : عملية "حارس الأسوار" شُبهت بحرب 1973 وسليماني نجا من الموت في عملية ’بيت الورق’

مجدلاني: لا نستطيع دفع الرواتب كاملة ولا صرف الشؤون وهذا ما قاله عن تفريغات 2005 ..

لا وفيات .. ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية