"تويتر" تطلق ميزة الأصدقاء المقربين.. كيف تستفيد منها؟

وكالات / سما /

من الواضح أن تطبيق التواصل (تويتر) يعمل على ميزة تتيح لك مشاركة التغريدات مع مجموعة معينة من الأشخاص وهى مشابهة لميزة Close Friends في إنستجرام التى تتيح لك القيام بنفس الأمر- ولكن في حالة (تويتر)، ستقتصر تغريداتك على "Flock".



و كان (تويتر) أعلن عن الميزة في شهر يوليو الماضي ، والتي أطلق عليها الأصدقاء الموثوق بهم في ذلك الوقت، و منذ ذلك الحين ، ظل مطور الأجهزة المحمولة أليساندرو بالوزي يتابع تقدم (تويتر)، وفق (اليوم السابع).



وتعطينا أحدث النتائج التي توصل إليها Paluzzi بعض الأفكار حول كيفية عمل الميزة - يبدو أن (تويتر) يعمل على صفحة تعرض مزيدًا من المعلومات على Flock ، مما يوضح أنه يمكنك إضافة ما يصل إلى 150 عضوًا.



و يمكن لهؤلاء المستخدمين فقط عرض التغريدات أو الرد عليها المرسلة إلى اصدقائك، وفي حال قررت أنك لا تريد شخصًا ما بينهم، يلاحظ (تويتر) أنه يمكنك إزالة الأشخاص من قائمتك في أي وقت، ولن يتلقوا إشعارًا.



و إذا كنت في Flock لشخص ما وقام بإرسال تغريدة، فقد لاحظ Paluzzi تسمية قد تظهر أسفل تلك التغريدة، تقرأ: "يمكنك رؤية هذه التغريدة لأن المؤلف قد أضافك إلى Flock".



وهذا من شأنه أن يجعل من السهل التمييز بين الأصدقاء المقربين مقابل أي شخص آخر تتابعهم على (تويتر) لإرسال تغريدة إلى Flock الخاص بك ، يبدو أن (تويتر) سيعرض خيارًا للجمهور قبل إرسالها ، مما يتيح لك الاختيار بين كل مستخدمي (تويتر) والمستخدمين المحددين.



و أطلق (تويتر) مجتمعات بدعوة فقط مرة أخرى في سبتمبر، وهي ميزة مماثلة تتيح لك التواصل مع المستخدمين ذوي الاهتمامات المشتركة.

و يمكنك قصر تغريداتك على قائمتك، يمكنك إرسال تغريدات إلى مجتمع معين بدلاً من جميع متابعيك و لا يزال من غير الواضح متى ستصل ميزة الأصدقاء المقربين على غرار (Twitter) إلى جميع المستخدمين ، ولكن يأمل الكثيرين ألا تتخبط مثل Fleets.



قالت المتحدثة باسم (تويتر) تاتيانا بريت: "يعمل (تويتر) دائمًا على طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على الانخراط في محادثات صحية ، ونحن نستكشف حاليًا طرقًا للسماح للأشخاص بالمشاركة بشكل أكثر خصوصية، ليس لدينا أي أخبار أخرى لمشاركتها حول الميزة في الوقت الحالي، ولكن يمكننا التأكيد على أن (Twitter Flock) هو مجرد اسم عنصر نائب".