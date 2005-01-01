  1. الرئيسية
  2. الصحة

السمك المالح يسبب السرطان.. احذر!!

الخميس 27 يناير 2022 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السمك المالح يسبب السرطان.. احذر!!



وكالات / سما /

أعلن الدكتور الصيدلاني حسين عبدي، أن تناول السمك المالح يحفز الإصابة بسرطان القولون.

وتشير صحيفة Express البريطانية، إلى أن حسين عبدي ينصح بعدم تناول السمك المالح لأنه يحفز السرطان.

ويقول عبدي، "ينتشر تناول هذا النوع من الماكولات البحرية على نطاق واسع في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث تتم إضافته إلى أطباق الأرز وغيرها ، كما يضاف الصوصج والنقانق واللحوم المعالجة، التي أدرجت جميعها في قائمة الفئة الأولى من المواد الغذائية المسرطنة".

ووفقا له، تؤدي عملية تمليح الأسماك للحفاظ عليها فترة طويلة، إلى تكوّن مواد ثانوية تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

ويشير عبدي، إلى أن جميع الأطعمة المالحة والمخللة والمدخنة، ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة. لذلك ينصح بتجنب تناول مثل هذه الأطعمة قدر الإمكان.

#السرطان #السمك #الملح #القولون العصبي #القولون

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

الأخبار الرئيسية

مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

أبو حسنة : الاونروا ستدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة بغزة لمدة 4 شهور الاسبوع القادم

ايزنكوت : عملية "حارس الأسوار" شُبهت بحرب 1973 وسليماني نجا من الموت في عملية ’بيت الورق’

مجدلاني: لا نستطيع دفع الرواتب كاملة ولا صرف الشؤون وهذا ما قاله عن تفريغات 2005 ..

لا وفيات .. ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية