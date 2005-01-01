السمك المالح يسبب السرطان.. احذر!!

وكالات / سما /

أعلن الدكتور الصيدلاني حسين عبدي، أن تناول السمك المالح يحفز الإصابة بسرطان القولون.

وتشير صحيفة Express البريطانية، إلى أن حسين عبدي ينصح بعدم تناول السمك المالح لأنه يحفز السرطان.

ويقول عبدي، "ينتشر تناول هذا النوع من الماكولات البحرية على نطاق واسع في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث تتم إضافته إلى أطباق الأرز وغيرها ، كما يضاف الصوصج والنقانق واللحوم المعالجة، التي أدرجت جميعها في قائمة الفئة الأولى من المواد الغذائية المسرطنة".

ووفقا له، تؤدي عملية تمليح الأسماك للحفاظ عليها فترة طويلة، إلى تكوّن مواد ثانوية تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

ويشير عبدي، إلى أن جميع الأطعمة المالحة والمخللة والمدخنة، ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة. لذلك ينصح بتجنب تناول مثل هذه الأطعمة قدر الإمكان.