  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرويضي: 22 ألف منزل بالقدس مهدد بالهدم والقيادة تجري اتصالات لوقف التهجير القسري

الخميس 27 يناير 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تجري اتصالات دولية مع مختلف الأطراف، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا خاصة في القدس المحتلة.

وأضاف الرويضي ، اليوم الخميس، إن الاحتلال يصعد من عمليات الهدم في القدس، بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة، ويجعل من المقدسي مجرد أقلية.

وأشار الى أن ذلك يترافق مع مناقشة بناء ستة أحياء استيطانية جديدة، بهدف محاصرة الأحياء المقدسية، ومنع نموها الديمغرافي وسلب المزيد من أراضي المواطنين.

ونوه الرويضي إلى أن 22 ألف منزل مهدد بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 متوقع هدمها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن أصحاب المنازل المهدمة في جبل المكبر، سينظمون وقفة شعبية الاحد المقبل أمام بلدية الاحتلال بالقدس، في رسالة رافضة لسياسة الهدم التي تهدد وجودهم.

#القدس

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : الاونروا ستدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة بغزة لمدة 4 شهور الاسبوع القادم

ايزنكوت : عملية "حارس الأسوار" شُبهت بحرب 1973 وسليماني نجا من الموت في عملية ’بيت الورق’

مجدلاني: لا نستطيع دفع الرواتب كاملة ولا صرف الشؤون وهذا ما قاله عن تفريغات 2005 ..

لا وفيات .. ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة : قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

الاتصالات الفلسطينية