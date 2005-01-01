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سلطة جودة البيئة تدعو للتقيد بقرار منع الصيد حفاظا على الحياة البرية

الخميس 27 يناير 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



البيرة / سما /

دعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى ضرورة التقيد بقرارات منع الصيد حفاظا على الحياة البرية من الانقراض.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الخميس، إنه وبسبب تساقط الثلوج في فلسطين فانه الحيوانات البرية ومنها الغزلان تتعرض لصعوبة الحركة نتيجة البرد القارس مما يعرضها لحالات الصيد من قبل المواطنين والتي تؤثر سلبا على التوازن والتنوع الحيوي البيئي الفلسطيني.

وشددت سلطة جودة البيئة على حظر الصيد أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها حية أو ميتة، أو أتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.

وأضافت: أن كل من يخالف ذلك سيتم ملاحقته قانونا وتحميله المسؤولية القانونية والجزائية وسيكون معرضا للعقوبة المنصوص عليها في قانون رقم 7 لسنة 1999م بشأن البيئة من المادة 41 والمادة 71 والتشريعيات الفلسطينية ذات العلاقة الأخرى.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى الحفاظ على ثروات الوطن الطبيعية من حيوانات برية وطيور وإبلاغ طواقم سلطة جودة البيئة وشرطة البيئة في المحافظات باي حالات تعد أو صيد على الحيوانات البرية.

#سلطة جودة البيئة

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