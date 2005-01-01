  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنة : الاونروا ستدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة بغزة لمدة 4 شهور الاسبوع القادم

الخميس 27 يناير 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : الاونروا ستدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة بغزة لمدة 4 شهور الاسبوع القادم



غزة / سما /

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" انه سيتم خلال الاسبوع القادم دفع بدل ايجار لـ 550 عائلة من اصحاب البيوت التي هدمت بصورة شاملة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2021 .

واضاف في تصريحات إذاعية اليوم انه سيتم دفع بدل الايجار لاربعة شهور بدءا من يناير الحالي فيما سيتم ايضا دفع تعويضات الاضرار الجزئية لـ 500 عائلة ايضا خلال الايام القادمة ليصل عدد العائلات التي تسلمت تعويضاتها الى أكثر من 5000 عائلة حتى الآن.

وقال إن عمليات الحصول على الوثائق المطلوبة للبدء في عملية الإعمار للبيوت المهدمة بصورة شاملة مستمرة عبر التنسيق مع البلديات والمكاتب الهندسية ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين ويتم تدقيقها الآن من قبل اطقم الاونروا.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

الأخبار الرئيسية

ايزنكوت : عملية "حارس الأسوار" شُبهت بحرب 1973 وسليماني نجا من الموت في عملية ’بيت الورق’

مجدلاني: لا نستطيع دفع الرواتب كاملة ولا صرف الشؤون وهذا ما قاله عن تفريغات 2005 ..

لا وفيات .. ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة : قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

الاتصالات الفلسطينية