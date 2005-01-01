أبو حسنة : الاونروا ستدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة بغزة لمدة 4 شهور الاسبوع القادم

غزة / سما /

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" انه سيتم خلال الاسبوع القادم دفع بدل ايجار لـ 550 عائلة من اصحاب البيوت التي هدمت بصورة شاملة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2021 .

واضاف في تصريحات إذاعية اليوم انه سيتم دفع بدل الايجار لاربعة شهور بدءا من يناير الحالي فيما سيتم ايضا دفع تعويضات الاضرار الجزئية لـ 500 عائلة ايضا خلال الايام القادمة ليصل عدد العائلات التي تسلمت تعويضاتها الى أكثر من 5000 عائلة حتى الآن.

وقال إن عمليات الحصول على الوثائق المطلوبة للبدء في عملية الإعمار للبيوت المهدمة بصورة شاملة مستمرة عبر التنسيق مع البلديات والمكاتب الهندسية ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين ويتم تدقيقها الآن من قبل اطقم الاونروا.