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الصحة بغزة تصدر اعلانا "مهما" حول عمل مراكز التطعيم بأيام الاجازة

الخميس 27 يناير 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر اعلانا "مهما" حول عمل مراكز التطعيم بأيام الاجازة



غزة/ سما /

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، إعلاناً مهماً حول عمل بعض المراكز الصحية خلال الفترة المسائية في ظل المنخفض الجوي الذي يشهده قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أنه الحاقاً لإعلانها السابق بتشغل بعض المراكز الصحية خلال الفترة المسائية، فقد تقرر تشغيلها ايضا خلال أيام الاجازة الرسمية، يومي الجمعة والسبت، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، بدءا من يوم غدٍ الجمعة، لتقديم خدمة التطعيم وسحب العينات الخاصة بفيروس "كورونا".

وأعلنت الوزارة، أن المراكز الصحية هي: مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال، مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة، مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة، مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى، مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس، مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس، مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح.

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