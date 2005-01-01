غزة: نسبة عجز الكهرباء وصلت 68%

غزة/ سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن ذروة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة في المنخفض وصلت إلى (643) ميجاوات، فيما المتوفر من كهرباء قرابة (205) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (68%).

وبينت الشركة في بيان لها، أن ذلك انعكس بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء، مشيرةً إلى تعرض بعض المغذيات الكهربائية الرئيسية للتوقف نتيجة أعطال طارئة تم اصلاحها مباشرة، إلى جانب خروج أحد الخطوط الإسرائيلية عن الخدمة وتم إعادته للعمل بعد عمل التنسيق اللازم.

وأشارت إلى أن طواقمها تبذل جهودًا كبيرة من أجل توزيع الكهرباء المتوفرة على المواطنين والمرافق والمنشآت الحيوية، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة.

ولفتت إلى أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 459 إشارة واردة من مختلف المحافظات تم التعامل معها خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ورد للشركة أكثر من 4587 اتصال عبر الرقم 133 وتم الرد على (3539) اتصال من قبل موظفي الاستعلامات وعدد (1048) كانت اتصالات واردة للرد الآلي.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء بغزة، أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية، داعيةً المواطنين لضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء وكذلك الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية حفاظًا لسلامتهم، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

ودعت الشركة، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظًا على سلامتهم، مؤكدةً بأن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء نتيجة استخدام الكهرباء في التدفئة وبالتالي ازدياد في نسبة العجز والتحميل على مكونات الشبكة بصورة حادة وتعرضها للأعطال والذي تحاول الشركة السيطرة عليه وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية.