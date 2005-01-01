الرياح القوية تسبب أضراراً في البيوت البلاستيكية شرق نابلس

نابلس / سما /

تسببت الرياح القوية، الليلة الماضية، بإلحاق أضرار في البيوت البلاستيكية في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو الجمعية الزراعية للبيوت البلاستيكية، توفيق الحج محمد: إن أضراراً كبيرة لحقت في غالبية البيوت البلاستيكية بفعل الرياح المصاحبة للمنخفض الجوي.

وأضاف الحج محمد، أن الخسائر تقدر بمئات آلاف الشواقل، فالرياح قضت على محاصيل الخضروات والعنب عقب خراب لحق في البيوت البلاستيكية واقتلاع بعضها من شدة الرياح.

وناشد الحج محمد الجهات المختصة للتدخل وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم.