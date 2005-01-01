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الدفاع المدني بالضفة: شوارع المحافظات مفتوحة وطواقمنا استجابت لـ 400 حدث

الخميس 27 يناير 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني نائل العزة، أن جميع الشوارع في مختلف المحافظات مفتوحة بما فيها المحافظات التي شهدت تراكمات في بيت لحم ورام الله وحلحول.

وأضاف : أن الطواقم استجابت لـ 400 حدث بين اخماد حرائق التي كانت 15 حادثة، بينها 4 حرائق منازل، واحدها أدت الى وفاة شاب وشقيقته في الظاهرية جنوب الخليل.

وتابع: تدخلت طواقمنا فيما يقارب 38 حادث تقديم مساعدة وانقاذ وفتح شوارع رئيسية وازالة اشجار واعمدة سقطت بفعل تراكم الثلوج، بالإضافة إلى 136 عملية فتح لشارع رئيسي على مدار تساقط الثلوج، وتحرير وإخلاء 57 مركبة اعاقت حركة سيارات الخدمات العامة.

وأوضح العزة ان محافظة رام الله كانت الاعلى بين المحافظات التي شهدت تدخلات من طواقم الدفاع المدني حيث سجل فيها 157 تدخلا، وفي محافظة بيت لحم سجل 130، و50 تدخل في ضواحي القدس، وفي باقي المحافظات من 3 إلى 20 تدخلا.

#الدفاع المدني #المحافظات

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