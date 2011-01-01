فاران: لهذا السبب الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم

وكالات / سما /

عبر رافاييل فاران، نجم مانشستر يونايتد، عن رأيه بأن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم.

وكان فاران قد انتقل لليونايتد في أغسطس الماضي قادماً من ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين شارك مع الشياطين الحُمر في 16 مُباراة في كافة المُسابقات.

وقال فاران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، :”وتيرة اللعب مستواها عالٍ حقاً، وهذه تجربة عظيمة، وأنا أحب الأجواء حول الملاعب”.

وتابع النجم الفرنسي حديثه بالقول :”المُباريات صعبة للغاية، لا يُمكن أن تكون مُسترخياً، يُمكنك أن تكون مُتقدماً في المُباراة وأنت تعلم أنه لو لايزال هناك 10 دقائق قبل النهاية فإن كل شيء يُمكن أن يحدث”.

وأضاف نجم ريال مدريد السابق :”أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو الدوري الأفضل في العالم، القوة رائعة حقاً”، وأكمل :”كل فريق لديه لاعبين من مستوى القمة”.

وكان فاران قد لعب في لانس الفرنسي قبل أن ينتقل لريال مدريد في 2011 ولعب في صفوف الميرنجي لمدة 10 أعوام حقق فيهم العديد من الإنجازات على رأسها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.