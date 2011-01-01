  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فاران: لهذا السبب الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم

الخميس 27 يناير 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاران: لهذا السبب الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم



وكالات / سما /

عبر رافاييل فاران، نجم مانشستر يونايتد، عن رأيه بأن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم.

وكان فاران قد انتقل لليونايتد في أغسطس الماضي قادماً من ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين شارك مع الشياطين الحُمر في 16 مُباراة في كافة المُسابقات.

وقال فاران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، :”وتيرة اللعب مستواها عالٍ حقاً، وهذه تجربة عظيمة، وأنا أحب الأجواء حول الملاعب”.

وتابع النجم الفرنسي حديثه بالقول :”المُباريات صعبة للغاية، لا يُمكن أن تكون مُسترخياً، يُمكنك أن تكون مُتقدماً في المُباراة وأنت تعلم أنه لو لايزال هناك 10 دقائق قبل النهاية فإن كل شيء يُمكن أن يحدث”.

وأضاف نجم ريال مدريد السابق :”أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو الدوري الأفضل في العالم، القوة رائعة حقاً”، وأكمل :”كل فريق لديه لاعبين من مستوى القمة”.

وكان فاران قد لعب في لانس الفرنسي قبل أن ينتقل لريال مدريد في 2011 ولعب في صفوف الميرنجي لمدة 10 أعوام حقق فيهم العديد من الإنجازات على رأسها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

#فاران #رافاييل فاران #الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

مصر.. حبس المتحدث السابق باسم الجيش المصري

اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية

الأخبار الرئيسية

لا وفيات .. ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

"واللا" العبري: حملة إسرائيلية لنزع الشرعية عن اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

الصحة : قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندس

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية