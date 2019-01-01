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ريال مدريد يتمسك بمهاجمه ويرفض بيعه لأرسنال

الخميس 27 يناير 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتمسك بمهاجمه ويرفض بيعه لأرسنال



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية على رفض إدارة ريال مدريد التفريط في الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق، وسط اهتمام أرسنال الإنجليزي بضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم لوكا يوفيتش بالانتقال للعب في صفوف أرسنال قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية، لكن ماركا تدعي أن ريال مدريد لا ينوي البيع.

وانتقل لوكا يوفيتش ابن 24 عاماً للعب في ريال مدريد صيف عام 2019، قادماً من انتراخت فرانكفورت الألماني بمبلغ يقدر بحوالي 63 مليون يورو.

وتوقع الجميع تألق لوكا يوفيتش مع ريال مدريد، حيث كان وقتها سيأتي ليكون خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكن لم يقدم لوكا يوفيتش الأداء المنتظر منه، ليصبح بعدها حبيس دكة البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أرسنال طلبت شراء لوكا يوفيتس، ولكن قرار ريال مدريد كان واضحاً بالرفض، حيث رأي مسؤولو النادي بأن المهاجم الصربي يكافح للعودة لمستواه الطبيعي، لذلك لا يزال يتواجد في خطط ريال مدريد المستقبلية.

الجدير بالذكر أن عقد لوكا يوفيتش سينتهي مع فريقه ريال مدريد صيف عام 2025.

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