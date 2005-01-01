لا وفيات .. ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

غزة/ سما /

سجل قطاع غزة، 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2594 فحصا مخبريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، في تقريرها اليومي، عدم تسجيل أية حالة وفاة بفيروس كورونا أمس، وقالت إنها سجلت 1398 إصابة جديدة.

وأكدت استقرار مجموع عدد الوفيات عند 1744 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت إلى تعافي 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 189473 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 95، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.