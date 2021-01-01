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اتهام شاب من الرامة بقتل رشا ستاوي

الخميس 27 يناير 2022 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام شاب من الرامة بقتل رشا ستاوي



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب من قرية الرامة، نسبت إليه تهمة قتل الشابة رشا ستاوي من مدينة المغار.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إذ أقدم القاتل على اقتحام منزل والديْ الضحية رشا ستاوي (32 عاما) في المغار، حيث كانت تعيش فيه برفقة أطفالها، وأطلق النار عليها وأرداها قتيلة أمام طفلتها.

وقدمت النيابة لائحة الاتهام على الرغم من أن المتهم نضال داغر (32 عاما) من الرامة لم يعترف بأي من التهم الموجهة إليه في لائحة الاتهام.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "المجرم المتهم نضال داغر من الرامة فاجأ الأم أثناء جلوسها مع ابنتها لتحضير وظائفها، ولم يستجب لتوسلها، وعلى الرغم من صرخات ابنتها حتى أنّه تأكد من وفاتها. ومن التحقيق الأولي في مسرح الجريمة تبين أن راكب دراجة نارية وصل مرتديا خوذة بيضاء، وصعد الدرج المؤدي إلى منزل المرحومة، وطرق الباب ودخل المنزل. المرحومة التي أدركت أنه جاء ليقتلها، حاولت الاختباء خلف ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، لأنها كانت تعلم أنّه لن يؤذيها، لكن المجرم لم يستجب لتوسل وصراخ الأم وابنتها، وقام بإطلاق النار نحو رأس الأم من مسافة قريبة مع التأكد من قتلها. ثم نزل على الدرج واختفى من المكان على الدراجة النارية التي وصل بها إلى مكان الحادث".

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