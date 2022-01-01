جملة نارية من تشافي لوكيل ديمبلي

وكالات / سما /

وجه المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، جملة نارية لوكيل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، موسى سيسوكو، خلال اجتماع المدرب مع الوكيل في حضور جوردي كرويف، أمس الثلاثاء، لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص مستقبل اللاعب ووضعيته في الكامب نو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن تشافي قال جملة نارية وواضحة لوكيل ديمبلي بقوله “لو لم يجدد عثمان ديمبلي عقده أو يرحل عن النادي الآن، فإنه لن يرتدي قميص برشلونة مرة أخرى”.

ويتبنى تشافي نفس وجهة نظر إدارة برشلونة التي تريد تجديد عقد اللاعب لخمس سنوات مقبلة، وفقاً للظروف والمعطيات الحالية، لكن اللاعب رفض العرض، وقدم بعض الطلبات المالية على طاولة النادي، ويراها البارسا غير قابلة للتحقق في الفترة الحالية.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو القادم، لذلك يريد النادي التخلص منه في الميركاتو الشتوي الجاري، ببيع عقده مقابل مبلغ من المال، بدلاً من فقدان خدماته بشكل مجاني في نهاية الموسم.

وتوعد تشافي وكيل ديمبلي بتنفيذ تهديد برشلونة بإبعاد اللاعب عن بقية مباريات الموسم، وحتى نهاية عقده، وإجباره على التواجد في المدرجات وعدم دخول قائمة الفريق أبداً.