  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جملة نارية من تشافي لوكيل ديمبلي

الخميس 27 يناير 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جملة نارية من تشافي لوكيل ديمبلي



وكالات / سما /

وجه المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، جملة نارية لوكيل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، موسى سيسوكو، خلال اجتماع المدرب مع الوكيل في حضور جوردي كرويف، أمس الثلاثاء، لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص مستقبل اللاعب ووضعيته في الكامب نو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن تشافي قال جملة نارية وواضحة لوكيل ديمبلي بقوله “لو لم يجدد عثمان ديمبلي عقده أو يرحل عن النادي الآن، فإنه لن يرتدي قميص برشلونة مرة أخرى”.

ويتبنى تشافي نفس وجهة نظر إدارة برشلونة التي تريد تجديد عقد اللاعب لخمس سنوات مقبلة، وفقاً للظروف والمعطيات الحالية، لكن اللاعب رفض العرض، وقدم بعض الطلبات المالية على طاولة النادي، ويراها البارسا غير قابلة للتحقق في الفترة الحالية.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو القادم، لذلك يريد النادي التخلص منه في الميركاتو الشتوي الجاري، ببيع عقده مقابل مبلغ من المال، بدلاً من فقدان خدماته بشكل مجاني في نهاية الموسم.

وتوعد تشافي وكيل ديمبلي بتنفيذ تهديد برشلونة بإبعاد اللاعب عن بقية مباريات الموسم، وحتى نهاية عقده، وإجباره على التواجد في المدرجات وعدم دخول قائمة الفريق أبداً.

#ديمبلي #عثمان ديمبلي #برشلونة #تشافي هيرنانديز #تشافي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

مصر.. حبس المتحدث السابق باسم الجيش المصري

اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية

الأخبار الرئيسية

لا وفيات .. ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

"واللا" العبري: حملة إسرائيلية لنزع الشرعية عن اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

الصحة : قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندس

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية