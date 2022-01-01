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"الزعيم" يكلف مدرباً جديداً بعد استقالة خليفة

الخميس 27 يناير 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الزعيم" يكلف مدرباً جديداً بعد استقالة خليفة



رفح / سما /

أعلن نادي شباب رفح عن تكليف خالد أبو كويك بتدريب الفريق بعد قبول استقالة رأفت خليفة عقب خسارة الزعيم من شباب خانيونس بهدف نظيف.

وسيتولى أبو كويك المهمة التدريبية من المباراة القادمة أمام الشاطئ على أن يبدأ تدريباته خلال الساعات القادمة.

 وكان خليفة قد استقال من تدريب الفريق بعد أن انتشل الفريق من دوامة الهبوط الموسم قبل الماضي قبل أن يحقق لقب كأس غزة وكأس السوبر ولقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتراجع شباب رفح على جدول الترتيب ليحتل المركز السادس برصيد (11) نقطة، فيما لم يجمع إلا نقطتين من 5 مباريات.

#شباب رفح #مدرب #خالد أبو كويك

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