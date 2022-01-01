شركة الكهرباء بغزة توضح موعد تحسن ساعات وصل وفصل الكهرباء

غزة/ سما /

أعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، موعد تحسن جدول توزيع الكهرباء في محافظة غزة.

وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في تصريحات صحفية، "نجدد تأكيدنا للمواطنين أنه بعد انقضاء شهر فبراير سيتحسن جدول توزيع الكهرباء".

واضاف ثابت أن "كمية الكهرباء المتوفرة في أحسن ظروفها في هذه الأجواء الباردة والماطرة تصل لـ ٢٠٠ ميجا واط والطلب يصل لأكثر من ٦٠٠ ميجا واط".

وأشار إلى إن "طواقمنا تعمل على مدار الساعة في الميدان لتأمين الخدمة الآمنة للمواطنين والاستجابة لنداءاتهم".

وبينَ ثابت أنه في وقت الطوارئ لم نقطع الكهرباء عن المواطنين، بينما في الأوقات العادية نقوم بفصلها عنهم ونستهدف الذين لديهم مصادر دخل ويمتنعون عن تسديد فواتير الكهرباء.

وأكد على أن فصل الكهرباء عن المواطنين، يتم بعد عدة اخطارات تُطالبهم بتسديد الفواتير المستحقة عليهم، واذا ثبت لدينا أن من قُطعت عنه الكهرباء من الحالات الانسانية نقوم بإرجاعها فوراً.