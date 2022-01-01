  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شركة الكهرباء بغزة توضح موعد تحسن ساعات وصل وفصل الكهرباء

الخميس 27 يناير 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الكهرباء بغزة توضح موعد تحسن ساعات وصل وفصل الكهرباء



غزة/ سما /

أعلنت شركة الكهرباء في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، موعد تحسن جدول توزيع الكهرباء في محافظة غزة.

وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في تصريحات صحفية، "نجدد تأكيدنا للمواطنين أنه بعد انقضاء شهر فبراير سيتحسن جدول توزيع الكهرباء".

واضاف ثابت أن "كمية الكهرباء المتوفرة في أحسن ظروفها في هذه الأجواء الباردة والماطرة تصل لـ ٢٠٠ ميجا واط والطلب يصل لأكثر من ٦٠٠ ميجا واط".

وأشار إلى إن "طواقمنا تعمل على مدار الساعة في الميدان لتأمين الخدمة الآمنة للمواطنين والاستجابة لنداءاتهم".

وبينَ ثابت أنه في وقت الطوارئ لم نقطع الكهرباء عن المواطنين، بينما في الأوقات العادية نقوم بفصلها عنهم ونستهدف الذين لديهم مصادر دخل ويمتنعون عن تسديد فواتير الكهرباء.

وأكد على أن فصل الكهرباء عن المواطنين، يتم بعد عدة اخطارات تُطالبهم بتسديد الفواتير المستحقة عليهم، واذا ثبت لدينا أن من قُطعت عنه الكهرباء من الحالات الانسانية نقوم بإرجاعها فوراً.

#شركة الكهرباء #الكهرباء

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

مصر.. حبس المتحدث السابق باسم الجيش المصري

اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري: حملة إسرائيلية لنزع الشرعية عن اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

الصحة : قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندس

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

إردوغان: هرتسوغ يزور تركيا مطلع الشهر القادم.. والزيارة ستمثل مرحلة جديدة من العلاقات

الاتصالات الفلسطينية