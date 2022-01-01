فيديو.. شباب خانيوس يخطف فوزاً شاقاً من شباب رفح في الممتازة

غزة / سما /

خطف شباب خانيونس فوزًا صعبًا من شباب رفح بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح البلدي في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وقبل شباب خانيونس الهدية التي قدمها له شباب رفح بعدما سجل أحمد الشاعر الهدف الوحيد في مرماه بالخطأ المشترك مع حارسه عبد الله أبو غزة في الدقيقة (54).

وحاول شباب رفح تفادي الخسارة بعدة محاولات هجومية لكن شباب خانيونس استرجل في الحفاظ على نقاط المباراة التي رفعت رصيده إلى (14) نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شباب رفح عند (11) نقطة في المركز السادس.