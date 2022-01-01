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بلدية غزة: لا أضرار كبيرة حتى اللحظة نتيجة المنخفض الجوي

الخميس 27 يناير 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: لا أضرار كبيرة حتى اللحظة نتيجة المنخفض الجوي



غزة / سما /

قال الناطق باسم لجنة طوارئ بلدية غزة حسني مهنا، أنه حتى اللحظة لم تُسجل أي أضرار كبيرة في مدينة غزة، لافتا إلى أن الأمور تحت السيطرة.

وأشار مهنا في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، صباح اليوم الخميس، إلى أن فرق الطوارئ الميدانية تتجول في المناطق المنخفضة والساخنة؛ لتفقد الاوضاع هناك ومتابعتها عن كثب.

وأوضح أن البلدية قامت بتجهيز بركة مياه احتياطية في منطقة المنارة قرب بركة الشيخ رضوان لاستخدامها بحالات الطوارئ وتخفيف الضغط في استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار لتجنيب المنطقة من أي حالات غرق.

وقال مهنا: "البلدية ومنذ أمس مع بداية دخول المنخفض الجوي، تلقت 300 إشارة، وتم التعامل مع قرابة 100 شكوى تتعلق بطفح مياه الصرف الصحي وانجرافات في بعض الشوارع الترابية".

وجدد الناطق باسم لجنة طوارئ بلدية غزة، التأكيد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء لتجنب وقوع أي تماس كهربائي وتعرض حياتهم للخطر.

#بلدية غزة #المنخفض الجوي

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