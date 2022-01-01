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غزة: وفاة رضيع ونجاة عائلة من موت محقق بفعل المنخفض الجوي (صور )

الخميس 27 يناير 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وفاة رضيع ونجاة عائلة من موت محقق بفعل المنخفض الجوي (صور )



غزة/ سما /

 توفي الطفل الرضيع “مراد الحسن البيوك” (شهر واحد)، فجر اليوم الخميس، جراء توقف قلبه بفعل البرد الشديد.

ونقل الطفل من منزله في خانيونس إلى مجمع ناصر الطبي، جثة هامدة.

فيما نجت أسرة المواطن ناصر جبريل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، من موت محقق بعد سقوط سقف غرفة النوم (من الصفيح والأسبست) بمنزلها على أفراد العائلة وهم نيام.

ولم يصاب أي من أفراد العائلة التي تعيش في منزل لا يصلح للسكن، بأي أذى.

ويشهد قطاع غزة تدخلات عاجلة من الجهات الحكومية وغيرها في إطار محاولة تقديم الخدمات للمواطنين الذين تعرضوا للأضرار بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ أمس.

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