الدفاع المدني بغزة يتعامل مع 79 مهمة خلال المنخفض

غزة / سما /

أكد الرائد محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن طواقم الجهاز تعامل منذ أمس الأربعاء حتى اللحظة، مع 79 مهمة في القطاع، منها 42 حالة تطاير لألواح معدنية، وتسجيل 3 حالات اختناق بالفحم في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار بصل في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، صباح اليوم الخميس، إلى أن طواقم جهاز الدفاع المدني في حالة استنفار؛ للتعامل مع أي أحداث أو حالات طوارئ خلال المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

وناشد، المواطنين بضرورة الإلتزام بتعليمات المديرية العامة لجهاز الدفاع المدني، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وفي السياق، أكد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، أن طواقم جهاز الدفاع المدني في حالة استنفار للتعامل مع أي أحداث أو حالات طوارئ خلال المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

ودعا المواطنين الي التعامل مع جهاز الدفاع المدني بالابلاغ عن إشارات الطوارئ لحظة حدوثها لتتمكن الطواقم من التعامل معها على وجه السرعة.