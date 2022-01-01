رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر توجيه الرئيس محمود عباس وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني بتسخير الإمكانيات للتقليل من آثار المنخفض الجوي.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة": - قمم فلسطين تكتسي حلة بيضاء.. وتأثير المنخفض يتواصل اليوم

- مستوطنون يعتدون على عائلة في سبسطية وراعيتي أغنام في كيسان وأراضي المواطنين بكفر الديك

- الرئيس يهاتف وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني موجها بتسخير الامكانيات للتقليل من آثار المنخفض الجوي

- تشييع جثامين ثلاثة من قادة العمل الوطني في الخليل واشتية ينعى القيادي بدران جابر

- "هيئة الأسرى" تطالب بنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمشفى مدني فورا

- اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية

- تسليم ملف إدراج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي إلى اليونسكو

- صبيح: سنوجه دعوات للفصائل كافة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

- سعد: تحويل رواتب العمال في إسرائيل للبنوك الفلسطينية خلال 6 أشهر

- وفاتان و7750 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- وفاة الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق

*"الأيام":

- تساقط الثلوج على القمم العالية في عدة محافظات بالضفة، المنخفض يتواصل مصحوبًا بعواصف رعدية وزخات من البرد

- مرسوم رئاسي بتمديد حالة الطوارئ وقرارات لتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء

- المستوطنون يعتدون في سبسطية وبيت لحم الاحتلال يعيد إغلاق طريق نابلس - جنين

- "كورونا": وفاتان، وتسجيل 7750 إصابة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

- إسرائيل: تسجيل 017, 76إصابة جديدة بـ"كورونا والحكومة تقرر اعفاء الطلبة من الحجر

- نتائج التشريح تؤكد مسؤولية الاحتلال عن التسبب بوفاة المواطن عمر أسعد

- مصرع شقيقين بعد اشتعال النيران في منزلهما جنوب الخليل

- "هيئة الأسرى" تطالب بنقل الأسير أبو حميد لمستشفى مدني فورًا

*"القدس":

- الثلوج تتساقط على المرتفعات العالية في فلسطين

- مستوطنون يهاجمون منازل في سبسطية ويصيبون عدة مواطنين

- وفاتان في جنين و7750 إصابة بكورونا

- قناة ١٢ الإسرائيلية: إدارة بايدن اقترحت على عباس تحويل رواتب الأسرى لمخصصات رفاه

- أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل

- سائق مركبة حاول دهس جندي اسرائيلي بالنقب