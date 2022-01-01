رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.

"يديعوت احرونوت"

- الثلوج تغطي القدس

- حرب الحجر الصحي ومحاولات ليلية لمنع اضراب المدارس

- يوم ذكرى محرقة اليهود :25% من الناجين يعيشون تحت خط الفقر ويحلمون على وجبة ساخنة من مرة لأخرى

- مسؤول في الجبهة الداخلية: ستكون موجة سادسة وسابعة من الكورونا

- الولايات المتحدة للأمريكان: أخرجوا فورا من أوكرانيا

- الرئيس بوتين يريد إعادة أوكرانيا لأحضان روسيا

- ارتفاع أسعار السلع الغذائية والجمهور لا يحتج

"معاريف"

- رئيس اركان الجيش السابق جادي ايزنكوت: يوسي كوهين (رئيس الموساد السابق) ورون دريمر (سفير إسرائيل في واشنطن سابقا) ورئيس الحكومة السابق نتنياهو عملوا لوحدهم لإلغاء الاتفاق النووي مع ايران وكان هذا خطأ استراتيجيا، ولم يتم التشاور مع الأجهزة الأمنية

- القدس بيضاء

- المعركة على التعليم - الحديث عن تراجع الوباء كان مبكرا جدا

- ارتفاع عدد المرضى بوضع صعب ويصل الى 900 مريض

- نحن نتذكر محرقة اليهود

"هآرتس"

- محاولة لمنع اضراب المدارس

- اعتقال 22 فلسطينيا في القدس خلال مواجهات مع الشرطة

- مستوطن يرش شرطي بالغاز المسيل للدموع ويعطب سيارته

- افتتاحية الصحيفة: احتلال واستغلال العمال الفلسطينيين وسماسرة تصاريح العمل

- الرئيس التركي: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا مطلع الشهر القادم وهناك تعاون تركي إسرائيلي لإيصال الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر تركيا