تظاهرة في جنوي الإيطالية مؤيدة للمقاومة ومطالبة بإطلاق سراح القائد أحمد سعدات

روما - وكالات-

نُظمت مساء أمس الأربعاء في مدينة جنوي الإيطالية تظاهرة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وتأييد للمقاومة الفلسطينية، والمطالبة بإطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد أحمد سعدات وكافة الأسيرات والأسرى في سجون العدو الصهيوني المحتل.

وشارك في التظاهرة جموع غفيرة من المتظاهرين بدعوة من "ساعة صمت ضد الحرب" وبمشاركة الجالية الفلسطينية في جنوى، والاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني(UDAP) وجمعية "الفلسطينيون في ايطاليا (API) والشباب الفلسطيني في إيطالي، (GPI) وحزب إعادة التأسيس الشيوعي الإيطالي.

ووزع المنظمون بياناً خلال التظاهرة يشرح ظروف اختطاف وأسر الرفيق القائد أحمد سعدات والممارسات الفاشية الصهيونية بحق أسيراتنا وأسرانا وشعبنا في الوطن المحتل، مؤكدين على الاستمرار في النضال ضد الاستعمار بكافة أشكاله والاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.