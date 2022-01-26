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"الوسيط المغاربي" الجزائرية تصدر الملحق الخامس عن الاسير القائد ناصر ابو حميد

الخميس 27 يناير 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الوسيط المغاربي" الجزائرية تصدر الملحق الخامس عن الاسير القائد ناصر ابو حميد



الجزائر- سما-

أصدرت صحيفة"الوسيط المغاربي"الجزائرية يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 الملحق الخامس خلال هذا اسبوعين  عن أَيَقُونة الأسرى الأسير المقنع"ناصر ابو حميد "الذي يعاني من سرطان الرئة ، والذي تتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم .

يشار الى أن الأسير ناصر يوسف ناجي أبو حميد من مخيم الأمعري ولد بتاريخ 5/10/1972، واعتقل بتاريخ 21/4/2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاماً. 

الملحق صدر بعدد810 صفحات  وتضمن صفحتين باللغة الفرنسية وأخرى باللغة الانجليزية ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة ،وأفاد الاخ "خالد صالح" مسؤول ملف الأسرى بالسفارة الفلسطينية لدى الجزائر الشقيقة إلى أن الملحق الخامس عن  الأسير "ناصر ابو حميد" تضمن عددا من التقارير والاخبار والمقالات لكتاب ومؤسسات تعنى بقضايا الاسرى ،وتقدم "صالح" بجزيل الشكر والتقدير والامتنان الى مؤسسة جريدة "الوسيط المغاربي الجزائرية" التى أخذت على عاتقها تبني ملف الأسير ناصر ابو حميد ومتابعته بشكل يومى ونشر ملحق يومي عنه ،أضافة الى ملحق خاص باللغات الثلاثة موجهة الى المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والانسانية وسفارات الدول الاجنبية ،  

 وتقدم "صالح" لمدير التحرير ومسؤول النشر فى "الوسيط المغاربى" الاخ المناضل "بلقاسم فرحات" وكل العاملين في الصحيفة  والى الاخت  الكريمة مسئولة قسم التركيب والتصفيف في الجريدة "لاميه خليل" بالشكر والامتنان والتقدير .

وأشار "صالح" (كما وانه لا يفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر  لكل وسائل الإعلام الجزائرية المسموعة والمرئية والمقروءة وكذلك الى كل الفنيين والعاملين فى وسائل الاعلام الجزائرية والصحافة الورقية " الذين يعملون على مدار أيام الاسبوع مكرسين جل جهودهم لصالح القضية الفلسطينية والاسرى  وخاصة المتابعة اليومية لملف الأسير القائد ناصر ابو حميد.

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