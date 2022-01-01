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في ظل المنخفض الجوي .. المرور بغزة تنشر حالة الطرق في شوارع القطاع اليوم

الخميس 27 يناير 2022 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل المنخفض الجوي .. المرور بغزة تنشر حالة الطرق في شوارع القطاع اليوم



غزة/ سما /

ذكرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس، أن هناك حركة مرورية هادئة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، بسبب العطلة الرسمية لكافة المدارس والوزارات الحكومية والجامعات وغيرها.

وأشارت إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، منوهة إلى مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لاتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.

كما نوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأفادت بأن أعمال إزالة برج الجوهرة مستمرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط.

ودعت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177، مشيرة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

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