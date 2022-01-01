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مادلين مطر: خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم..

الخميس 27 يناير 2022 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مادلين مطر: خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم..



وكالات - سما-

حرصت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، على دعم الفنانة المصرية منى زكي، بعد الهجوم عليها مؤخرا، بسبب بعض المشاهد والألفاظ الجريئة في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي كانت منى إحدى بطلاته.

وقالت مادلين، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلعت (منى) سروالها الداخلي فزلزلت العالم العربي، وتحركت الأنظمة لاتهام الفيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية.. وزوّدتوها وموضوع ما بده هلقد".

وأضافت مادلين: "لكن أن يتجمد طفل من البرد وآخر ينام وأمعاؤه فارغة لا يستحقون أي تحرك أو زلزال على مواقع التفاهة الاجتماعية".

وعبرت في تغريدة أخرى عن إعجابها بالفيلم، قائلة: "شخصيا حبيت الفيلم كتير.. ما بدها كل هالقد، نازلين قصف بممثلين كبار عندهم تاريخ فني عريق، وأنا بحبهن واحد واحد.. فيلم بيحكي الواقع ومش الزامي تحضروه. خففوا عقد".

يشار إلى أن فيلم "أصحاب ولا أعز" هو أول أفلام منصة "نتفليكس بالعربي"، بطولة مجموعة من نجوم العرب، بينهم منى زكي، وإياد نصار، وهي التجربة الأولى في الإخراج لوسام ساميرا.

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