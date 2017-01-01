  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصر.. حبس المتحدث السابق باسم الجيش المصري

الخميس 27 يناير 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. حبس المتحدث السابق باسم الجيش المصري



القاهرة / وكالات /

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، اليوم، بحبس العميد محمد سمير، طليق الإعلامية إيمان أبو طالب، 6 أشهر، في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بها.


ورفع سمير، في وقت سابق، دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت ألف جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب.

وطالبت إيمان أبو طالب في دعواها بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قدرت بإجمالي 750 ألف جنيه، وألزمت أبو طالب في دعواها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر الماضي.

يذكر أن محمد سمير عقد قرانه على إيمان أبو طالب في 13 مايو 2017، بإحدى الحدائق في القاهرة، واقتصر الحفل حينها على دعوة المقربين من العروسين فقط، وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.

ويعد محمد سمير عبد العزيز عميد بالجيش المصري، شغل سابقا منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية منذ 1 يوليو 2014 خلفاً للعقيد أحمد محمد علي وحتى 1 يناير 2017.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : كيف استقبل ولي عهد أبوظبي السيسي في الإمارات (صور)

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

هآرتس : ما مصلحة "إسرائيل" في منع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

كوخافي يعترف : نفذنا عملية برية في عمق دولة "ليست بعيدة من هنا"

اتفاقيات بقيمة 200 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا وألمانيا مع بنوك فلسطينية

الرئيس عباس يصدر مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ و4 قرارات لتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني

رئيس الكنيست يطلب من ألمانيا المساعدة في قضية الجنود الأسرى الاسرائيليين

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

مجندس

مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

إردوغان: هرتسوغ يزور تركيا مطلع الشهر القادم.. والزيارة ستمثل مرحلة جديدة من العلاقات

الهدد

تخوف اسرائيلي من حالة الغليان بين فلسطينيي الداخل: إذا فقدنا النقب والجليل ستضيع تل أبيب والقدس

الثلوج في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم-

بدء تساقط الثلوج على فلسطين (صور وفيديو)

الاتصالات الفلسطينية