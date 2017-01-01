أردوغان: سأقطع الألسنة التي تسيئ إلى النبي "آدم"

وكالات - سما-

ذكرت صحيفة "زمان" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمام المصلين بعد صلاة الجمعة "لا يمكن لأحد أن يشوه سمعة (النبي) آدم. الألسنة التي تسيئ إلى آدم ستمزق عند الضرورة".

ورأت الصحيفة التركية المعارضة أن أردوغان بهذا التصريح انضم "إلى صفوف مهاجمي مطربة وهدد بقطع لسانها".

وأوضحت "زمان" في هذا السياق أن "المطربة التركية الشهيرة سيزن أكسو واجهت اتهامات بإهانة آدم وحواء -عليهما السلام- في أغنية لها".

وكتبت الصحيفة أن مصادر معارضة "زعمت" أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، طلب من وسائل الإعلام عدم نشر ما قاله أردوغان، "خوفا من احتجاجات محتملة من قبل عالم الفن".

وفي الشأن ذاته، ذكرت الصحيفة التركية المعارضة أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون حذر "القنوات الموسيقية في جميع أنحاء تركيا من تشغيل أغنية (العيش شيء رائع) لسيزن أكسو، كاتبة الأغاني ومطربة البوب الشهيرة، التي نشرتها قبل نحو 5 سنوات".

ونقل عن نائب رئيس هذا المجلس إبراهيم أوسلو، إفادته بأنه اتصل بالقنوات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد و"حذرها" من أنها قد تواجه عواقب وخيمة إذا قامت بتشغيل أغنية المطربة المذكورة.

وأشير إلى أن محاميا يدعى ميكائيل يلماز، رفع مع مجموعة من الأشخاص، شكوى جنائية ضد "أكسو" إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، واتهمها بـ "إهانة القيم الدينية والاستفزاز".

كما اتهم يوم السبت الماضي مصطفى أجيكوز، النائب عن حزب العدالة والتنمية، أكسو، بمهاجمة القيم التركية "تحت ستار الفنون والموسيقى"، وخاطبها في تغريدة على تويتر قائلا: "لقد سئم شعبنا من أمثالك".

بالمقابل، دافعت مصادر مقربة من المطربة التركية أكسو عن هذه الأغنية التي كانت أذيعت لأول مرة في عام 2017، مشيرين إلى أنها "لم تقصد الإساءة إلى النبي آدم عليه السلام والسيدة حواء، وإنما القصد كان لفت الانتباه إلى قابلية (بني آدم) للخطأ فقط، محذرة المسؤولين من تحويل المطربة إلى هدف للفئات الإسلامية والجماهير المحافظة في سبيل أهداف سياسية".