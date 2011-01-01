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الاحتلال يطلب مساعدة هذه الدولة في التوصل لصفقة تبادل مع حماس

الخميس 27 يناير 2022 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلب مساعدة هذه الدولة في التوصل لصفقة تبادل مع حماس



القدس المحتلة / سما /

طلب الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، من ألمانيا، المساعدة في التوصل إلى صفقة، لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وبحسب الإعلام العبري، فإن الطلب جاء، خلال لقاء جمع المستشار الألماني أولاف شولتز مع رئيس الكنيست لدى الاحتلال ميكي ليفي، في برلين.

وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب له، إن "رئيس الكنيست طلب من المستشار الألماني، المساعدة في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

وأضاف رئيس الكنيست: "في ضوء النجاح السابق للوسطاء الألمان في معاملات تبادل الأسرى، نود مساعدة إضافية منكم".

وكانت ألمانيا قد لعبت دورا في اتفاق تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس الذي تم بوساطة مصرية، في العام 2011.

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