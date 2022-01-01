الحدود المصرية : إصابة جنديين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"

القدس المحتلة / سما /

أصيب جنديان اسرائيليان بجراح طفيفة برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، جراء تبادل إطلاق نار مع مهرّبين على الحدود المصريّة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وادّعى الجيش الإسرائيلي في بيان وقوع 9 عمليات تهريب مخدّرات الليلة الماضية، شملت "إطلاقا كثيفًا للنار من خلايا المهرّبين تجاه إسرائيل".

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على مصادر إطلاق النار، بهدف إحباط عمليات التهريب.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي إن كان أطلق النار إلى داخل الأراضي المصرية أو لا، لكنّ بيانه يوحي بذلك.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، أصيب عنصرا حرس برصاص الجيش الإسرائيلي، نتيجة "خطأ في تحديد الهوية".

وصادر الجيش الإسرائيلي، وفق بيانه، 400 كيلوغرام من المخدّرات، تقدّر قيمتها بثمانية ملايين شيكل.