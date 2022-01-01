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وسط تساقط الثلوج على مدينة القدس.. فلسطيني يعتلي باب العامود ويلوح بالعلم (فيديو)

الخميس 27 يناير 2022 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط تساقط الثلوج على مدينة القدس.. فلسطيني يعتلي باب العامود ويلوح بالعلم (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر شاباً فلسطينياً يعتلي سور باب العامود في مدينة القدس المحتلة، ويلوح بالعلم الفلسطيني.

وقال الصحافي الفلسطيني أحمد البديري في تدوينة له شارك فيها المقطع المذكور: “شوية ثلج بطلعوا شباب القدس على السور عند باب العامود برفعوا العلم خفاقاً وسط عاصفة ثلجية”.

وأضاف: “الحرارة غير عادية والواحد مش عارف شو يقول لأولئك الشباب وهذا الجيل”.

ويقع باب العامود في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس، وهو أحد الأبواب السبعة للمدينة المقدسة.

#القدس المحتلة #مدينة القدس

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